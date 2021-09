Serie A, Roma: obiettivo Azmoun per l'attacco

Non si ferma il mercato della Roma, con il General Manager Tiago Pinto che sta insistentemente provando a portare nella capitale l’attaccante iraniano Sardar Azmoun. Già contattato in estate, il giocatore si libererà a parametro 0 a giugno, e può essere il primo rinforzo per l’attacco dello Special Onne considerato che Borja Mayoral è finito nelle retrovie nelle gerarchie degli attaccanti di Mourinho e al termine della stagione non sarà riscattato.

Il Corriere dello Sport parla di un apprezzamento molto importante di Mourinho per Azmoun, che già lo avrebbe voluto portare con se al Tottenham.

OMNISPORT | 05-09-2021 15:59