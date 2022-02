Serie A: Roma salvata dai ragazzini, 2-2 con il Verona. Mourinho espulso

19-02-2022 19:56

E’ terminato in parità, 2-2, il secondo anticipo della 26esima giornata di Serie A tra Roma e Verona. Mourinho ringrazia i giovani della Primavera Volpato e Bove, in grado di rimontare le due reti del primo tempo di Barak e Tameze. In classifica giallorossi al terzo pareggio di fila al settimo posto, Hellas nono. Nel finale di partita Mourinho espulso.

LA GARA

La Roma fa scena muta nel primo tempo: la squadra di Tudor passa in vantaggio al 5′ grazie ad una rete di Barak, tap-in su una corta respinta di Rui Patricio, e poi controlla il gioco mettendo in scacco la squadra di Mourinho, mai in partita. Al 20′ Tameze raddoppia con una conclusione potente sotto la traversa su assist di Caprari. I capitolini, lenti, sfilacciati e nervosi, sono incapaci di reagire, una rete di Simeone viene annullata per fuorigioco.

I padroni di casa crescono nella ripresa, Mourinho decide di dare la scossa inserendo Veretout per Oliveira, Zalewski per Vina e Volpato per Afena-Gyan. Proprio il giocatore della Primavera riapre il match trafiggendo Montipò dal limite dell’area sugli sviluppi di un corner.

Deciso forcing della Roma nel finale di partita, mentre l’Hellas dà chiari segnali di cedimento. Proprio un altro ragazzo della Primavera, Bove, trova il 2-2 con uno splendido destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Finale nervoso, espulso Mourinho dopo un gesto polemico.

