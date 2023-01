Serie A, Roma: se parte Zaniolo pronte le alternative

20-01-2023 15:50

La Roma sta valutando attentamente la cessione di Nicolò Zaniolo. Se i giallorossi ricevessero un’offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro, allora il classe 1999 potrebbe partire. Al momento molti sono interessati solamente al prestito, tranne il West Ham, che inserirebbe l’obbligo ma solo fino al 31 dicembre.

In caso alla Roma arrivassero questi soldi, allora si andrebbe davvero su Davide Frattesi del Sassuolo, per il quale i neroverdi continuano a chiedere una cifra importante, almeno 30 milioni. L’alternativa al momento sembra essere Aouar, che potrebbe arrivare comunque se ci fosse la cessione di uno tra Karsdorp e Shomurodov. Il transalpino è già in accordo con la Roma, ma per liberarlo con 6 mesi di anticipo sarebbero necessari più o meno sette milioni di euro.