Serie A, Rome: deciso il sostituto di Karsdorp

02-12-2022 12:55

Come già chiarito in precedenza, l’olandese Rick Karsdorp non giocherà più per la Roma e verrà ceduto a gennaio a causa della lite con José Mourinho e della diserzione del ritiro invernale in preparazione della ripresa della Serie A.

La società avrebbe comunque già trovato il sostituto: si tratta di Alvaro Odriozola del Real Madrid, che ha già giocato in Italia per una stagione con la maglia della Fiorentina. Il ragazzo è ai margini del Real, Ancelotti non lo considera e potrebbe arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

I giallorossi ci stanno lavorando con l’intermediario italiano Beppe Bozzo, scrive Eurosport.