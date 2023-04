Serie A 2022-2023, Salernitana-Sassuolo: le probabili formazioni

Ancora assente Berardi tra i neroverdi dopo il forfait contro la Juventus, probabile panchina per Mazzocchi tra i campani

22-04-2023 08:57

L’Arechi apre le sue porte alle 15 per ospitare la prima partita del sabato di Serie A: Salernitana-Sassuolo. Paulo Sousa dovrebbe insistere con lo schieramento di Torino: Daniliuc è insidiato da Troost-Ekong, Kastanos possibile a destra con Mazzocchi in panchina. Nel Sassuolo ballottaggio Zortea – Tojan, ancora forfait per Berardi che dovrebbe venire rimpiazzato da Bajrami.

Ecco le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Sousa.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.