Serie A 2021/2022, Sampdoria-Udinese: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Udinese, partita valida per la settima giornata di Serie A TIM. La Sampdoria ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro l’Udinese in Serie A, striscia più lunga per i blucerchiati contro i friulani dalla serie di nove successi di fila ottenuti tra il 1990 e il 1997.

Ecco le scelte di Roberto D’Aversa e Luca Gotti:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

OMNISPORT | 03-10-2021 14:06