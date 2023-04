Serie A, Sarri e Allegri in coro: “Campionato falsato dalla sentenza”

Gli allenatori di Napoli e Juventus dicono la loro dopo la restituzione dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri

23-04-2023 13:00

La decisione del Collegio di garanzia del Coni di restituire alla Juventus i 15 punti di penalizzazione, almeno temporaneamente. La spada di Damocle della Corte che potrebbe di nuovo far scendere in classifica i bianconeri. Insomma: il campionato di Serie A è regolare oppure no? Secondo due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, è “falsato”. Anche se per motivi diversi.

Juventus: le montagne russe in classifica

Ricordiamo in breve la vicenda. Prima della partita di andata con il Napoli, la Corte d’Appello federale decise di andare anche oltre le richieste della Procura, infliggendo alla Juventus 15 punti di penalizzazione per l’inchiesta sulle plusvalenze fittizie. I bianconeri di Allegri si ritrovarono dal secondo posto a dover sgomitare per un posto almeno in Conference o in Europa League.

Il giorno del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona, il Coni ha deciso di rimandare la decisione alla Corte, restituendo nel frattempo i punti sottratti alla Juve, che è risalita in terza posizione e quindi in zona Champions. Ma entro fine maggio ci dovrebbe essere la nuova sentenza, probabile che vengano comunque inflitti punti di penalizzazione a Vlahovic e compagni. Ma quanti? Sarà una pena afflittiva, ossia le verranno tolti i punti necessari a toglierle l’Europa? Si vedrà.

Sarri: “Dal punto di vista sportivo campionato falsato”

Le reazioni degli allenatori sono prontamente arrivate. Chi si è scagliato nettamente contro la sentenza del Collegio di garanzia del Coni è stato Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che ora rischia di perdere il secondo posto a vantaggio proprio dei bianconeri avendo perso ieri in casa contro il Torino. “I punti ridati alla Juventus? Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato”.

Netto, tranchant: “I punti restituiti alla Juventus? Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e competenze. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici ‘scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora’, non va bene. Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona”.

Allegri: “Non so se il campionato è regolare”

Per motivi diversi da Sarri, anche Allegri non considera regolare il campionato: “Regolare? Non so se è regolare o no, so soltanto che abbiamo fatto quanto possibile fare dopo i 15 punti tolti. Condizionamenti normali, ma non devono esserci alibi. Pensiamo a quello che deve succedere da oggi fino al 4 giugno”. Poi aggiunge il tecnico juventino: “Sarebbe troppo facile sapere cosa sarebbe successo con i punti tolti, compattati o meno… C’è stato un lavoro, da parte di tutti. Dai più giovani ai meno giovani. C’è stato equilibrio nella squadra. Ci siamo compattati, ma magari senza punti tolti ne avremmo 10 in più, a livello di condizionamento mentale è difficile da spiegare. Quanto fatto dai ragazzi sul campo è stato importante. Ma non basta. Servono altri punti per queste 8 partite”.

Infine: “Abbiamo dovuto resettare tutto, fare uno sforzo mentale, riadattarci a quella che era la classifica e cercare di salire la china. Nel frattempo avevamo l’Europa League, la Coppa Italia. Ciò che è stato fatto è stato fatto bene, ora bisogna fare meglio. Abbiamo la possibilità di andare in finale di Coppa Italia ed Europa League. Cercando di andare a prendere la Lazio al secondo posto”.