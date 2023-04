Juventus, l'ultima idea di mercato fa sognare i tifosi: Koulibaly

La sua prima stagione in Premier League, con la casacca del Chelsea, non sta andando come previsto. La Vecchia Signora sarebbe pronta a farsi avanti: idea prestito.

23-04-2023 09:49

Sarà un mercato estivo scoppiettante. Tutti proveranno a rinforzi. Anche la Juventus che avrebbe messo nel mirino l’ex Napoli Kalidou Koulibaly, ora al Chelsea

Chelsea, Koulibaly protagonista di una stagione complicata

Nel luglio 2022, il Chelsea ufficializzava l’acquisto di Kalidou Koulibaly per 38 milioni di euro (contratto quadriennale). Un grande colpo, soprattutto perchè il nazionale senegalese interessava a tanti club, Juventus compresa.

A distanza di diversi mesi, è tempo di giudizi per l’ex centrale del Napoli. Onestamente, la sua prima stagione al Chelsea non si sta rivelando fantastica. Solo 21 gare (due gol) e sicuramente non un protagonista assoluto in maglia Blues, anche per le tante difficoltà della squadra e i numerosi cambi in panchina.

Juventus, Koulibaly obiettivo reale per la prossima stagione

Chiaramente, Kalidou Koulibaly si aspettava un primo anno in Premier League decisamente migliore. Nonostante un contratto di quattro anni, il difensore classe 1991 potrebbe anche, al termine della stagione in corso, guardarsi attorno e valutare altre opzioni.

La Juventus, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe già mossa in tal senso. Contatti con il Chelsea per far sapere che l’ex Napoli piace molto (in particolare a Max Allegri). L’idea sarebbe quella di averlo con le stesse modalità dell’affare Romelu Lukaku (prestito all’Inter).

Juventus, Koulibaly pronto a tradire il “suo” Napoli?

Ovviamente c’è un grande punto interrogativo: Kalidou Koulibaly sarebbe davvero pronto ad indossare la casacca della Juventus, ovvero il club rivale numero uno del “suo” Napoli?

Il senegalese è molto legato al Napoli. La sua scelta di andare in Premier League e non restare in Italia lo conferma. E’ altrettanto vero che, dopo una stagione negativa, ci potrebbe essere la voglia di tornare in Serie A, il campionato in cui Kalidou Koulibaly ha fatto vedere il meglio di sè. La Juventus attende alla finestra, pronta a farsi avanti in maniera importante.