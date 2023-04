Chelsea, Koulibaly: “Momento difficile, abbiamo le nostre responsabilità”

Il difensore del Chelsea a Sky: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, dobbiamo pensare al bene del club”

04-04-2023 21:25

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli ed attuale centrale del Chelsea, ai microfoni di Sky Sport, prima della gara contro il Liverpool, ha parlato della situazione attuale del Blues: “E’ un momento difficile per noi, due giorni fa abbiamo saputo che Potter non sarebbe stato più il nostro allenatore, ma dobbiamo rimanere concentrati sul campo, vogliamo mostrare la faccia più bella di questo Chelsea. Sappiamo che abbiamo delle responsabilità, ma dobbiamo pensare al bene del Chelsea”.

Conclude poi l’ex difensore azzurro: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e mostrare che siamo una bella squadra e un bel gruppo”.