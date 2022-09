Napoli, Koulibaly: "Quando il Chelsea ha chiamato non ci ho pensato due volte"

24-09-2022 23:28

L’ex difensore del Napoli Koulibaly è tornato a parlare del club partenopeo, ammettendo: “Quando il Chelsea ha chiamato non ci ho pensato due volte. Stiamo parlando di un top club, uno dei cinque migliori al mondo con una grande storia alle spalle”.

“Sono in una squadra abituata a vincere – continua Koulibaly – e il passaggio al Chelsea è stato un passo avanti per me. Sono molto felice di essere qui a Londra. All’inizio è stata un po’ dura, perché ho dovuto cambiare vita e trasferirmi dopo otto anni. È stata la cosa più difficile”.