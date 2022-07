Chelsea: Koulibaly ha firmato

15-07-2022 19:05

Kalidou Koulibaly è un nuovo calciatore del Chelsea. Il trentunenne difensore senegalese ha firmato il contratto che lo legherà ai Blues fino al 2026 ed è già in volo per gli Stati Uniti, dove si aggregherà ai suoi nuovi compagni nel ritiro precampionato. Si attende solamente l’annuncio ufficiale del club inglese. Koulibaly dà così l’addio al Napoli dopo otto stagioni vissute da grande protagonista: ai partenopei di Aurelio De Laurentiis vanno circa 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

