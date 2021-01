Serie A, Sassuolo-Genoa: probabili formazioni

Il Sassuolo è reduce da una pesante sconfitta per 5-1 in casa dell’Atalanta e cercherà dunque di riscattare il terribile risultato subito già dalla prossima partita. La squadra rivelazione del campionato si è leggermente persa o quanto meno ha decelerato rispetto ad una prima fase di campionato pazzesca. Il Genoa, dopo il cambio di allenatore, con Ballardini subentrato a Maran, sembra aver ritrovato la giusta dimensione e soprattutto i risultati di cui aveva disperatamente bisogno per risalire la classifica.

In vista della gara contro il Genoa, De Zerbi dovrà fare a meno degli indisponibili Romagna e Ricci, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. L’allenatore bresciano opterà dunque per il consueto 4-2-3-1 affidandosi all’unica punta Caputo per fare male alla retroguardia rossoblu.

Ballardini dovrà invece far fronte alle assenze di Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, Pellegrini, Sturaro e Zapata, ultimo di una lunga lista di infortunati. Il tecnico romagnolo opterà anche contro il Sassuolo per il 3-5-2 con cui si è presentato nelle prime due partite della sua nuova avventura rossoblù.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

OMNISPORT | 05-01-2021 15:12