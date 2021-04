Serie A, Sassuolo-Roma 2-2: Raspadori beffa i giallorossi

Gara divertente al Mapei Stadium e nessun vincitore tra Sassuolo e Roma. I giallorossi due volte in vantaggio, ma ripresi due volte dai neroverdi. Reti di Pellegrini e Bruno Peres per la Roma, Traoré e Raspadori per il Sassuolo. Chance sprecata per i giallorossi che perdono due punti importanti per la lotta alla Champions e devono subire anche il sorpasso della Lazio che vince 2-1 sullo Spezia. I neroverdi continuano la loro stagione a metà classifica.

Il Sassuolo va in campo con il 4-2-3-1 con Traoré, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori. 3-4-2-1 per la Roma con Perez ed El Shaarawy alle spalle di Borja Mayoral.

Parte subito forte il Sassuolo con due occasioni nel giro di pochi minuti con Djuricic e Traoré, ma i neroverdi non sono concreti. La Roma carbura con relativa calma e all’8′ va vicino al gol con un rapido contropiede con El Shaarawy che finalizza per Perez: tiro dello spagnolo deviato.

La gara è vivace e divertente con le due difese che concedono molto: all’11’ percussione di Maxime Lopez che supera anche un avversario, ma non è fortunato nel tiro, palla sul palo. Sul capovolgimento di fronte girata di Perez, bravo Consigli a deviare. Alla metà del primo tempo rigore per la Roma con Perez che si guadagna la massima punizione dopo l’atterramento da parte di Marlon. Dal dischetto Pellegrini non sbaglia. La Roma insiste e alla mez’zora sfiora il raddoppio ma Consigli è bravo a chiudere su Borja Mayoral. Il Sassuolo ci prova, ma la Roma gestisce fino alla fine del primo tempo.

Ci prova subito il Sassuolo con Raspadori, ma il suo tiro viene respinto bene da Pau Lopez. Al 53′ chance clamorosa per i neroverdi con Traoré che serve sul secondo palo Boga che sbaglia in modo incredibile il tap-tin, palla alta sopra la traversa.

Il Sassuolo insiste, prima è Raspadori a impegnare Pau Lopez, poi dal susseguente angolo arriva il gol con Peres e Spinazzola disattenti con Traoré che mette a segno da pochi passi. La Roma si getta subito in avanti e poco dopo sfiora il gol con Consigli che è bravissimo a chiudere su El Shaarawy lanciato tutto solo verso la porta.

La gara rimane godibile e i giallorossi sfiorano a ripetizione il gol, ma Consigli è attento. Al 68′ arriva il gol della Roma con Bruno Peres bravo ad incrociare con il sinistro. Il Sassuolo ci prova all’85’ trova il pareggio con Raspadori: il centravanti, classe 2000, è bravo a battere Pau Lopez da pochi passi e coronare così la sua gara da capitano dei neroverdi.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SASSUOLO-ROMA 2-2

Marcatori: 25′ Pellegrini, 55′ Traoré, 69′ Peres, 85′ Raspadori

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6 (dal 76′ Haraslin s.v.), Chiriches 6 (dall’82’ Peluso s.v.), Marlon 5, Rogerio 6; Obiang 6, Lopez 6.5; Traore 6.5, Djuricic 5.5 (dall’82’ Oddei s.v.), Boga 4.5; Raspadori 7. All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Karsdorp 6, Cristante 6, Mancini 6.5; Peres 6.5, Pellegrini 7, Diawara 6, Spinazzola 7; Carles Perez 6.5, El Shaarawy 5.5 (dal 74′ Veretout s.v.); Mayoral 5.5 (dall’82’ Dzeko s.v.). All. Fonseca

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Djuricic, Diawara, Pellegrini, Cristante, Haraslin

OMNISPORT | 03-04-2021 17:16