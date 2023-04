Serie A 2022-2023: Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

Tridente confermatissimo per Dionisi: Berardi, Pinamonti, Laurientè. Karamoh potrebbe rientrare per Miranchuk tra i granata

03-04-2023 13:58

Chiude la 28esima giornata di Serie A, questa sera, Sassuolo-Torino. Dionisi conferma il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurientè. Toljan e Tressoldi in vantaggio su Zortea e Ferrari per un posto da titolare. Tra i granata ci potrebbe essere il rientro di Karamoh e, in questo caso, a fargli posto sarebbe Miranchuk. Vlasic in campo dal 1′. Ricci e Linetty coppia di centrali a centrocampo.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All. Juric.