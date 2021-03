Serie A: Sassuolo-Verona: probabili formazioni

Il Sassuolo è una delle cinque squadre contro cui il Verona non ha ottenuto successi in Serie A sotto la gestione di Ivan Juric (1N, 2P), mentre i gialloblù sono una delle nove formazioni contro cui i neroverdi con Roberto De Zerbi sono imbattuti nella competizione.

Con queste premesse, si affrontano due tra le sorprese – in positivo – della stagione, divise in classifica da appena due punti. Entrambe arrivano da un ko nell’ultimo turno: chi vince potrebbe sperare nell’Europa, chi perde rischia di rimanere fuori.

Per il match contro il Verona, De Zerbi potrebbe recuperare qualcuno tra gli infortunati Boga, Bourabia, Chiriches e Romagna. Il tecnico dei neroverdi si affiderà al tridente composto da Berardi a destra e Djuricic a sinistra, anche se Defrel e Traore scalpitano. In avanti, Caputo unica punta. Attenzione a Berardi che è in diffida. Nel Verona, diversi gli stop: Ruegg, Kalinic, Benassi, Colley e Vieira, Juric conferma Lasagna unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

OMNISPORT | 12-03-2021 11:10