Serie A, siamo alla volata finale: la situazione delle Top-4

Con la 29a giornata ormai andata in archivio, è tempo di fare gli ultimi bilanci prima della volata finale. I nerazzurri di Antonio Conte, con la vittoria di misura sul Bologna e contemporanei pareggi di Milan e Juventus, ha fatto un grande passo avanti verso lo Scudetto, ma ancora nulla è deciso. Mancano ancora una decina di partite per tutti, e il vantaggio dell’Inter sulle concorrenti (+ 8 sul Milan, + 10 dall’Atalanta, + 12 sulla Juve) non è ancora sufficiente per dormire sonni tranquilli.

In questa giornata di Pasqua abbiamo provato ad analizzare il calendario delle prime 4 da qui alla fine della stagione, cercando di capire chi potrebbe avere le sfide più agevoli.

INTER

I nerazzurri, che recupereranno la gara col Sassuolo questo mercoledi, devono ancora affrontare 3 Big Match, con Napoli (in trasferta, 18 aprile), Roma (in casa, 12 maggio) e Juventus (in trasferta, 16 maggio). Nel mezzo la sfida di domenica prossima in casa col Cagliari di Semplici, poi Spezia (in trasferta, 21 aprile), Verona (in casa, 25 aprile), Crotone (in trasferta, 1 maggio), Sampdoria (in casa, 9 maggio), per concludere poi contro l’Udinese (a San Siro, il 23 maggio).

MILAN

La prima rivale dell’Inter per lo scudetto sta perdendo qualche punto di troppo in questo periodo, complici i tanti imegni ravvicinati di questa parte di stagione e una rosa non profondissima a livello di cambi. I rossoneri di Stefano Pioli devono affrontare squadre toste in questo rush finale: i Big Match sono con Lazio (in trasferta, il 26 aprile), Juventus (in trasferta, 9 maggio) e Atalanta (sempre in trasferta, all’ultima giornata). Oltre a queste difficile sfide, c’è ancora il Parma (trasferta, 10 aprile), Genoa (in casa, 18 aprile), Sassuolo (in casa, 21 aprile), Benevento (1 maggio), Torino (in trasferta, 12 maggio) e Cagliari, prima dell‘Atalanta (16 maggio, in casa).

ATALANTA

La Dea, attualmente terza, oltre alle sfide di campionato ha ancora in ballo la finale di Coppa Italia contro la Juventus (19 maggio). Oltre a ciò, le sfide di cartello sono con Juventus (18 aprile), e Milan, all’ultima giornata. Oltre a questi incontri, i bergamaschi attendono Fiorentina (11 aprile in trasferta), Roma (22 aprile in trasferta), Bologna (in casa, 25 aprile), Sassuolo (in trasferta, 2 maggio), Parma (9 maggio in trasferta), Benevento (12 maggio in casa) e Genoa (in trasferta, 16 maggio).

JUVENTUS

I bianconeri, reduci dal pareggio nel Derby della Mole per 2-2, stanno affrontando una stagione di alti e bassi che, con ogni probabilità, seguirà questo andamento fino alla fine. Oltre alla Coppa Italia, la Juve è attesa dalle grandi sfide con Napoli (il recupero della famosa sfida, il 7 aprile), Atalanta (18 aprile, in trasferta), Milan ( in casa il 9 maggio) e Inter (in casa, 16 maggio). Per quanto riguarda le sfide rimanenti, attendono ancora Genoa (l’11 aprile in casa), Parma (in trasferta, 21 aprile), la sentitissima sfida contro la Fiorentina (in trasferta, 25 aprile), poi Udinese (2 maggio), Sassuolo (12 maggio in trasferta) e Bologna (in trasferta, 23 maggio).

Considerando questo programma, il calendario è più o meno simile per tutte le compagini prese in considerazione. Tutte e 4 devono affrontare almeno 3 big match da qui alla fine, ma Juve e Atalanta si sfideranno anche per la finale di Coppa Italia, cosa che può togliere concentrazione nelle immediate vicinanze delle altre sfide.

Sicuramente, per la prima volta dopo tanto tempo, c’è un grande interesse internazionale per vedere come finirà la lotta scudetto, ma anche la lotta champions e la sfida salvezza sono davvero emozionanti. Una Serie A combattuta fino alla fine è proprio ciò che serve in questo momento al nostro movimento calcistico, ritornato ai vecchi fasti anche con la Nazionale.

Dopo un decennio, un nuovo capitolo si sta aprendo in Serie A, e ci piace.

OMNISPORT | 04-04-2021 15:30