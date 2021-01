Serie A, Spezia: Riccardo Saponara si presenta

Prime parole da nuovo giocatore dello Spezia per Riccardo Saponara, che a Napoli ha fatto il suo debutto con la nuova maglia. Saponara ha anche risposto alle domande della stampa sul suo trasferimento allo Spezia di Vincenzo Italiano.

Queste le parole sul suo impatto nello spogliatoio:

“L’impatto è stato positivo. La squadra è giovane, conoscevo già alcuni ragazzi e questo mi ha aiutato ad integrarmi molto bene all’interno dello spogliatoio. La partita di Napoli mi ha aiutato ad entrare ancora di più in armonia con i ragazzi visto il risultato che abbiamo ottenuto e il modo di festeggiare tutti insieme. Ho trovato una squadra giovane, con entusiasmo, coraggiosa che si è presentata a Napoli con uno spirito impavido nonostante lo svantaggio. Dopo il pareggio lo spirito è stato quello di provare ad attaccare sempre alti, coprire spazi in avanti senza timore di lasciare campo alle spalle. Questa è una caratteristiche che sicuramente proviene dalla mentalità del mister, che contraddistingue questa squadra e che secondo me è una delle armi migliori di questo gruppo”.

Una domanda anche sulle sue condizioni fisiche:

“Mi sento bene. A Firenze, nonostante abbia collezionato solo due presenze, ho trovato continuità di allenamenti. Mi manca sicuramente un po’ di ritmo partita ma credo che nelle prossime uscite riuscirò a trovare questo aspetto della condizione fisica”.

OMNISPORT | 08-01-2021 15:00