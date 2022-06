Serie A, spunta una concorrente estera per Paulo Dybala

21-06-2022 17:55

Ancora non si sa chi sia in testa nella corsa allo svincolato Paulo Dybala. Fino a pochi giorni fa l’Inter sembrava vicinissima a concludere l’affare, ma l’accelerata per Lukaku ha messo la Joya in stand-by.

E così, oltre alle solite Tottenham e Atletico Madrid, per l’argentino si aggiunge un’altra concorrente internazionale, ovvero il Monaco. Il DS del Monaco Paul Mitchell ha sempre ammirato il talento di Dybala, anche se oggi non si sbilancia nelle sue dichiarazioni:

“Purtroppo rispondo perchè non mi piace parlare di giocatori che non sono sotto contratto con il Monaco. Non è rispettoso. Preferisco non farlo quindi mi limito a dire che sia Dybala che Lenglet sono due buoni giocatori”.

Il Monaco è stato riportato come interessato anche al difensore Lenglet del Barcellona.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE