Serie A, le decisioni del giudice su Ancelotti e Balotelli

Una giornata di squalifica per il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, che era stato espulso nel turbolento finale della partita contro l’Atalanta “per avere al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale”. Sanzionata anche l’Inter, che si è vista infliggere 5mila euro di ammenda dal Giudice Sportivo “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti e gravemente intimidatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Il calciatore in questione è Mario Balotelli, la gara è terminata con il successo degli ospiti per 2-1.

Il giudice sportivo ha fermato inoltre 10 giocatori:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARCHETTI Federico (Genoa): per avere, al 12° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSATA Francesco (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FAZIO Federico Julian (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RABIOT Adrien (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JAJALO Mato (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 31-10-2019 17:05