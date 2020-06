Serie A, svolta epocale al regolamento: annuncio della Figc

A una settimana dal ritorno del calcio in Italia con le semifinali di Coppa Italia, mentre la Serie A tornerà il 19 giugno, la Federazione ha annunciato una svolta epocale. Al termine del Consiglio Federale è infatti arrivato il via libera alle cinque sostituzioni fino al termine della stagione 2019-2020 in Serie A.

È stato così recepito il parere dell’Ifab sulla proposta della Fifa di una modifica provvisoria alla Regola 3 del Gioco del Calcio, quella sul numero massimo di cambi consentiti nelle competizioni che saranno completate entro il 2020.

Si tratta, appunto, di una vera e propria rivoluzione epocale, figlia della lunghissima sosta per la pandemia di Coronavirus che ha imposto un’interruzione di tre mesi con la conseguente compressione delle giornate rimanenti durante i mesi estivi.

Serie A e B si adeguano quindi a quanto già accade in Serie C. Per effettuare le cinque sostituzioni ci saranno però regole da rispettare.

Ogni squadra potrà infatti sfruttare al massimo tre interruzioni della partita, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco, nonché, nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari, una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Quando le due squadre effettueranno una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Le prime partite in cui si assisterà alla novità saranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan e tra Napoli e Inter in programma rispettivamente il 12 e il 13 giugno.

La stessa nuova regola è stata adottata in Germania, il primo dei campionati europei top ad essere ripreso già a fine maggio. Difficile immaginare che la svolta venga confermata anche per la prossima stagione, sebbene un maggior coinvolgimento dei giocatori dalla panchina sia da tempo una delle richieste più decise dell’Associazione Calciatori. Di sicuro saranno contenti gli allenatori, che avranno vicino a sé in panchina qualche scontento in meno…

SPORTAL.IT | 05-06-2020 19:56