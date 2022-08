Serie A, terremoto a Torino: Lukic non va a Monza e chiede la cessione

13-08-2022 09:10

Il capitano del Torino, Sasa Lukic, non ci sarà a Monza e avrebbe apertamente chiesto la cessione.

“Sasa ha telefonato al mister, gli ha detto che non ce l’ha affatto con lui, che anzi gli dispiace per il tecnico, che non ce l’ha con nessun compagno, con nessuno dello staff… Ha detto al mister di non convocarlo, di non contare più su di lui. È stufo, parla di promesse non mantenute, ce l’ha con Cairo. Ha offerte, vuole andare via, non ne può più. Non gli hanno neanche ancora rinnovato il contratto, come promesso” ricostruisce in queste ore Tuttosport.

Lukic, in scadenza nel 2024, potrebbe finire alla Roma di Josè Mourinho.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE