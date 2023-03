Serie A, Thiago Motta miglior tecnico di febbraio

La squadra è settima in classifica e in lotta per l'Europa. Il mese scorso, i rossoblù hanno battuto anche l'Inter

08-03-2023 17:58

Riconoscimento importante per Thiago Motta, il tecnico italo-brasiliano del Bologna. Gli è stato infatti assegnato il ‘Coach Of The Month’, ossia allenatore del mese di febbraio della Serie A. Riceverà il trofeo sabato prossimo prima della partita tra Bologna e Lazio. Il mese di febbraio, per Thiago Motta, si era chiuso nel migliore dei modi, con la vittoria per 1-0 contro l’Inter grazie alla rete di Riccardo Orsolini nel secondo tempo. Il Bologna attualmente ha 35 punti in classifica e sogna un piazzamento europeo per la prossima stagione, anche se l’ultima partita ha visto i felsinei soccombere al Torino.