Serie A, top e flop centrocampisti all'8a giornata: Barella brilla, Rabiot fantasma

Classifica dei migliori e peggiori centrocampisti dopo 8 giornate in A: Zaccagni e Pulisic sugli scudi, Locatelli e Pellegrini deludono: i numeri

11-10-2023 15:10

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

É stata mandata in archivio anche l’ottava giornata nel campionato di Serie A. Non solo tante sorprese dal punto di vista dei risultati, ma anche riguardo le performance dei singoli. Sguardo a centrocampo, finora, tanti giocatori hanno rispettato le aspettative, altri invece non hanno avuto ancora modo di confermare la prestazione della scorsa stagione o di sfoggiare in campo tutte le loro caratteristiche.

Dopo otto turni, dando un’occhiata al loro rendimento, è già possibile stilare una classifica di top e flop. Da Barella a Rabiot, passando per Candreva: ecco la classifica.

Top centrocampisti

Barella: L’inamovibile titolare di Simone Inzaghi non ha deluso le aspettative, rivelandosi il perno del centrocampo nerazzurro. Seppur non abbia ancora trovato la via del gol, durante le gare è praticamente ovunque. Dati alla mano, per ora solo un assist è stato centrato su nove tentati, con il 54% di duelli vinti.

L’inamovibile titolare di Simone Inzaghi non ha deluso le aspettative, rivelandosi il perno del centrocampo nerazzurro. Seppur non abbia ancora trovato la via del gol, durante le gare è praticamente ovunque. Dati alla mano, per ora solo un assist è stato centrato su nove tentati, con il 54% di duelli vinti. Bonaventura: L’eterno centrocampista della Fiorentina è oramai una sentenza tra le linee centrali dei Viola. A un passo dal rinnovo, il giocatore ha messo ha referto 4 gol e due assist vincenti su 8 tentati. É il primo della classifica marcatori tra i centrocampisti centrali.

L’eterno centrocampista della Fiorentina è oramai una sentenza tra le linee centrali dei Viola. A un passo dal rinnovo, il giocatore ha messo ha referto 4 gol e due assist vincenti su 8 tentati. É il primo della classifica marcatori tra i centrocampisti centrali. Zaccagni: Figura tra i supertop di centrocampo e sembra poter ripetere o migliorare i numeri della scorsa stagione. Per ora, l’esterno offensivo ha messo a segno un gol su tre tiri in porta e un assist, con il 59% di contrasti a terra vinti. Attualmente, il giocatore si trova ai box a causa di un leggero infortunio alla caviglia.

Figura tra i supertop di centrocampo e sembra poter ripetere o migliorare i numeri della scorsa stagione. Per ora, l’esterno offensivo ha messo a segno un gol su tre tiri in porta e un assist, con il 59% di contrasti a terra vinti. Attualmente, il giocatore si trova ai box a causa di un leggero infortunio alla caviglia. Felipe Anderson: Anche lui perno del tridente offensivo della Lazio di Sarri, su cinque assist quattro sono andati a buon fine. Con l’ultimo siglato è arrivato a quota 50 totali, con altrettanti gol. Un dato che lo posiziona nella top 3 europea insieme a Neymar e Firmino. In questo campionato ancora non è andato a segno: su quattro tiri, tutti sono stati respinti.

Anche lui perno del tridente offensivo della Lazio di Sarri, su cinque assist quattro sono andati a buon fine. Con l’ultimo siglato è arrivato a quota 50 totali, con altrettanti gol. Un dato che lo posiziona nella top 3 europea insieme a Neymar e Firmino. In questo campionato ancora non è andato a segno: su quattro tiri, tutti sono stati respinti. Pulisic: Piacevole sopresa del Milan. Lo statunitense si è subito messo a suo agio e ha subito preso confidenza con i gol: il centrocampista si gode uno dei suoi migliori avvii di campionato. Sguardo ai dati, sono 33 i duelli vinti su 60, con 177 passaggi positivi durante il gioco. Su 9 tiri, 8 sono stati calciati in porta e 4 si sono materializzati in gol.

Flop centrocampisti

Rabiot: Finora, il francese in forza alla Juventus non ha sfoggiato in campo tutte le sue qualità. Al contrario, si è reso protagonista più volte di prestazioni poco brillanti nonostante i numeri collezionati sembrano poter dire il contrario.

Finora, il francese in forza alla Juventus non ha sfoggiato in campo tutte le sue qualità. Al contrario, si è reso protagonista più volte di prestazioni poco brillanti nonostante i numeri collezionati sembrano poter dire il contrario. Koopmeiners: Titolarissimo di Gasperini, finora ha collezionato due gol e altrettanti assist su diciassette tentati. Non benissimo il dato sui contrasti a terra: su 54 totali, 31 sono stati persi. Inoltre, al dato si aggiungono anche i 21 cross e corner sbagliati. Sfortuna per l’olandese che è alle prese con un guaio muscolare.

Titolarissimo di Gasperini, finora ha collezionato due gol e altrettanti assist su diciassette tentati. Non benissimo il dato sui contrasti a terra: su 54 totali, 31 sono stati persi. Inoltre, al dato si aggiungono anche i 21 cross e corner sbagliati. Sfortuna per l’olandese che è alle prese con un guaio muscolare. Pellegrini: Il capitano della Roma conferma le sensazioni della passata stagione vissuta con numeri e prestazioni mediocri. Non più titolare stabile di Mourinho, il centrocampista ha giocato solo quattro gare segnando un gol. Moltre imprecisioni sui cross e corner, dove ne ha falliti 16 a fronte dei soli 5 andati a buon fine.

Il capitano della Roma conferma le sensazioni della passata stagione vissuta con numeri e prestazioni mediocri. Non più titolare stabile di Mourinho, il centrocampista ha giocato solo quattro gare segnando un gol. Moltre imprecisioni sui cross e corner, dove ne ha falliti 16 a fronte dei soli 5 andati a buon fine. Locatelli: Stagione avviata sulla falsa riga dello scorso anno. Nessun salto di qualità del mediano con la maglia della Juventus. Per ora, ha messo ha referto solamente un assist. Solo sei i dribbling positivi e altrettanti falli fischiati a suo sfavore. Per ora, ha tentato solo un tiro successivamente respinto.

Stagione avviata sulla falsa riga dello scorso anno. Nessun salto di qualità del mediano con la maglia della Juventus. Per ora, ha messo ha referto solamente un assist. Solo sei i dribbling positivi e altrettanti falli fischiati a suo sfavore. Per ora, ha tentato solo un tiro successivamente respinto. Candreva: Al suo secondo anno con la Salernitana, l’ex Inter si è presentato sottotono. Pochi duelli vinti e solo un assist vincente su tredici tentati. Le statistiche non lo premiano, ma i tiri si: due nove calciati in porta, due si sono materializzati in gol.

Top 5 marcatori centrocampisti centrali

Intanto, alcuni centrocampisti si apprestano a scalare la classifica marcatori del campionato di Serie A 23-24. Al momento, la top 5 è guidata da Giacomo Bonaventura, con quattro 4 gol all’attivo in otto presenze, alla pari di Andrea Colpani del Monza. Classifica che termina con Luis Alberto a quota 2, gli stessi di Zielinski e Mkhitaryan.