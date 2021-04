Serie A: Torino-Juventus, le probabili formazioni

Il derby della Mole tra Torino e Juventus è in programma alle 18 del sabato prepasquale. I bianconeri di Andrea Pirlo arrivano all’appuntamento con tanti assenti: senza Dybala, Arthur e McKennie, verso l’esclusione per motivi disciplinari, il Maestro potrebbe optare per l’accoppiata Morata-Ronaldo in attacco, mentre a centrocampo ci saranno Bentacur e Rabiot, con Kulusevski e Chiesa sulle fasce. In difesa senza Demiral e Bonucci fuori per Covid, la coppia di centrali obbligata è Chiellini De Ligt. Dubbio Szczesny, nel caso è pronto Pinsoglio (Buffon squalificato).

Per il Toro problemi in difesa: fuori Nkoulou e Lyanco, Buongiorno affiancherà Izzo e Bremer. Verdi e Sanabria con Belotti in attacco.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

OMNISPORT | 02-04-2021 09:24