Pagelle Torino-Lazio 0-2: Guendouzi determinante, Cataldi non sbaglia

Si interrompe a quota sei la striscia di risultati utili per il Torino che, nel recupero della 21esima giornata di Serie A, cade contro la Lazio. La sfida, andata in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino, è terminata con il risultato di 0-2. Dopo un grande primo tempo completamente di marca granata, nella ripresa un ispirato Guendouzi ha sbloccato la gara e poi dato lo spunto per il raddoppio di Cataldi. Tre punti preziosi per la squadra di Sarri che si riscatta dall’amaro ko casalingo con il Bologna e rivede la zona Europa. La granata rallenta la sua corsa e resta a quota 36 punti in classifica.

La chiave della partita

Il Torino prende il comando della sfida dopo una breve fase di studio, dando vita a un vero e proprio assedio granata. Lazio chiamata a difendere e a fare i conti con le iniziative di uno straripante Bellanova. La squadra di Juric, dopo più di 25 minuti disputati ad alto livello, ha calato i ritmi. A quel punto, gli azzurri si sono accesi facendosi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic. Il Torino non perde la sua aggressività e la sua determinazione, riuscendo a spuntarla nei momenti delicati, producendo in fase offensiva ma facendo fatica a concretizzare.

Nella ripresa, in poco più di dieci minuti, a sorpresa la Lazio riesce a sbloccare con Guendouzi e raddoppiare con Cataldi. Accusa il colpo il Torino che perde lucidità e fatica a costruire. Negli ultimi 15 minuti, Gila lascia i suoi in inferiorità numerica dopo la doppia ammonizione. Prova ad approfittarne il Torino, ma gli uomini di Sarri stringono i denti senza concedere nulla ai granata portando a casa la vittoria.

Top e flop Torino

Milinkovic-Savic 5.5: Mai impensierito realmente nel corso del primo tempo. Nella ripresa, viene sorpreso da Guendouzi e Cataldi.

Sanabria 6: Ottima partenza del paraguaiano. Colpisce un palo dopo quattro minuti di gioco. Accusa, come tutta la squadra, la "mazzata" della Lazio.

Bellanova 7: È in grande condizione e l'ha dimostrato per tutta la sfida. Dal suo piede nascono sempre azioni pericolose. Incontenibile.

Vlasic 6: Trova sempre la giusta posizione. Molto ispirato, ma non incide.

Linetty 5: Una delle sue gare peggiori. In difficoltà.

Djidji 5: Gara piuttosto complessa per il difensore granata. Non contiene al meglio le sortite offensive della Lazio. (30′ st Tameze sv).

Gara piuttosto complessa per il difensore granata. Non contiene al meglio le sortite offensive della Lazio. All. Juric 5.5: La sua squadra produce ma non concretizza. Dopo un primo tempo ad alto livello, i suoi uomini cadono a sorpresa nella ripresa.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6.5: Risponde sempre presente agli squilli granata. Compie un miracolo sulla conclusione di Vlasic.

Marusic 5.5: Non limita al meglio Lazaro. Nella ripresa viene spostato a destra per provare a contenere Bellanova.

Gila 5: Il migliore in fase difensiva. Contiene e vince più volte l'arduo duello con Zapata. Dopo una sfida di grande intensità, commette un'ingenuità e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Romagnoli 6: Prestazione in linea con quella dei compagni, cresce nel corso della gara.

Hysaj 5: È in grande difficoltà sulla fascia destra, dove non riesce a limitare un super Bellanova. (1′ st Lazzari 6: Prende il posto di Marusic sulla fascia sinistra. Migliora la Lazio in fase difensiva).

Guendouzi 7: Prende il tempo sulla difesa del toro e batte Milinkovic. Su un'altra sua grande iniziativa arriva anche il gol di Cataldi. Determinante.

Cataldi 7: Approfitta di una disattenzione del Torino e con una conclusione rasoterra non lascia scampo a Milinkovic.

Luis Alberto 6: Fatica, come i suoi compagni, nel corso del primo tempo. Accomoda la sfera per il gol di Cataldi. (41′ st Casale sv).

Isaksen 5.5: Del tutto anonimo. Poteva fare assolutamente di più. (30′ st Pedro 6: Entra bene in partita).

Immobile 5.5: Inizio non dei migliori, sbagliando un paio di appoggi. Si fa vedere con un tiro debole e facilmente intercettabile da Milinkovic nel primo tempo. Non è stato azionato quasi mai dai suoi compagni. (10′ st Castellanos 6: Buona prestazione).

Felipe Anderson 6: Anche lui come Immobile sbaglia qualche passaggio di troppo. Cresce nel corso della gara.

Anche lui come Immobile sbaglia qualche passaggio di troppo. Cresce nel corso della gara. All. Sarri 6: Invita i suoi alla calma durante l’assedio nel primo tempo della formazione di casa. Nella ripresa, i suoi uomini riescono ad approfittare di due disattenzioni da parte dei granata. Bravi anche a difendere il risultato dopo l’inferiorità numerica.

Il tabellino

Marcatori: st 5′ Guendouzi, 12′ Cataldi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Dijdij (30′ st Tameze), Lovato, Masina (42′ Pellegri); Bellanova, Ilic (10′ st Ricci), Linetty (30′ st Gineitis), Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp: Gemello, Popa, Sazonov, Rodriguez, Savva, Kabic, Okereke, Pellegri. All: Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (1′ st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (41′ st Casale); Isaksen (30′ st Pedro), Immobile (10′ st Castellanos), Felipe Anderson. A disp: Mandas, Sepe, Coulibaly, Ruggeri, Pellegrini, Kamada, Anderson, Fernandes. All: Sarri.

NOTE: Espulso al 34′ st Gila per doppia ammonizione. Ammoniti: Ilic, Linetty, Gila, Lovato. Angoli: 7-4 per il Torino. Recupero: 0′ pt; 5′ st.

Arbitro: La Penna di Roma 1.