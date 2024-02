Il Torino si presenta alla sfida in un buon momento, con tre vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime sei gare. L’ultima sconfitta risale al 29 dicembre, ovvero all’1-0 contro la Fiorentina. La classifica sorride ai granata in quanto si trovano a 36 punti, gli stessi del Napoli, e poco sotto le dirette concorrenti (Roma, Fiorentina a Lazio).19:50

La Lazio, nella scorsa giornata, è stata fermata in casa dal Bologna, con i rossoblù che hanno ribaltato la partita grazie alle reti di El Azzouzi e Zirkzee, in risposta alla rete iniziale di Isaksen. Pochi giorni prima, però, la squadra di Sarri ha battuto il Bayern Monaco per 1-0 nel match di andata degli Ottavi di finale di Champions League, dimostrando importanti valori tecnici e una notevole solidità difensiva.19:51

I precedenti tra le due formazioni in Serie A dicono che le squadre hanno terminato la partita in parità per ben 58 volte, con 40 vittorie granata e 39 biancocelesti. Il match di andata, giocato lo scorso 27 settembre, ha visto la squadra di Sarri trionfare per 2-0, grazie alle reti di Vecino e Zaccagni.19:52