Serie A, Torino-Milan: le probabili formazioni

Allo stadio Olimpico i granata di Davide Nicola e i rossoneri di Stefano Pioli giocheranno nella 36a giornata di Serie A una partita che potrebbe essere fondamentale per le sorti di entrambe le formazioni. Il Torino arriva da un buon pareggio a Verona che avvicina la salvezza, traguardo però ancora non sicuro per i granata, che di conseguenza devono fare ancora uno sforzo e hanno bisogno di punti per mettersi in salvo.

Punti tuttavia servono anche al Milan, che gioca curiosamente a Torino per la seconda volta consecutiva dopo il trionfo in casa della Juventus di domenica sera, una spinta enorme sulla strada verso la qualificazione alla prossima Champions League, per la quale la battaglia però sarà ancora lunga.

Conferma del modulo 3-5-2 di riferimento per i padroni di casa granata di Davide Nicola che ha solo qualche dubbio in difesa, mentre in avanti dovrebbe promuovere la coppi Zaza-Belotti.

Dilemmi in attacco per Stefano Pioli: Brahim Diaz chiede spazio, ritorna tra i convocabili Castillejo e probabilmente il tecnico rossonero, a causa dell’infortunio di Ibra, sposterà Rebic prima punta titolare, dietro la quale potrebbe tornare in posizione centrale Calhanoglu, lasciando spazio a Rafael Leao a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, R. Leao; Rebic. All. Pioli.

OMNISPORT | 11-05-2021 11:15