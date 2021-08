Serie A, Udinese-Juventus: le probabili formazioni

La stagione della Juventus riparte dalla Dacia Arena di Udine, teatro del primo impegno in campionato (domenica alle 18.30) della squadra che dopo nove anni si ritrova senza scudetto sulle maglie, ma che ritrova in panchina Massimiliano Allegri dopo le due stagioni con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo.

I torinesi tornano su un campo dove tre mesi e mezzo fa conquistarono un vittoria sofferta quanto fondamentale nella lotta per un posto in Champions League, poi rocambolescamente conquistato ai danni del Napoli, e sfidano l’unica squadra, insieme al Bari, in grado di batterla alla prima giornata negli ultimi 40 anni. Accadde esattamente sei anni fa, il 23 agosto 2015, ma a Torino (0-1 gol di Thereau).

Tra i 22 di partenza dovrebbero esserci solo due volti nuovi rispetto alla passata stagione, entrambi nell’Udinese: il portiere Marco Silvestri, sostituto di Juan Musso passato all’Atalanta, e l’esterno Destiny Udogie, arrivato in prestito dal Verona.

Nella Juventus partirà dalla panchina Manuel Locatelli, appena arrivato dal Sassuolo. In regia fiducia a Ramsey, al centro dell’attacco c’è Dybala.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All.: L. Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: M. Allegri.

OMNISPORT | 21-08-2021 11:07