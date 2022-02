Serie A, Udinese-Salernitana andrà giocata

14-02-2022 19:02

La Corte sportiva d’appello della FIGC ha dato torto alla Lega Serie A e ha ribaltato il verdetto del Giudice Sportivo su Udinese-Salernitana: la partita dovrà essere giocata. Questo causa una variazione nell’assegnazione dei punti, e alla Salernitana andrà restituito quel punto in classifica. Dunque i campani salgono a quota 13, anche la distanza dalla salvezza rimane a otto punti con due gare da recuperare.

La partita non si era disputata in Friuli il 21 dicembre scorso, e il Giudice Sportivo aveva scelto di dare torto la società campana con la sconfitta per 3-0 a tavolino e il -1 in classifica. I granata furono ritenuti “colpevoli” di non essersi presentati alla Dacia Arena perché bloccati dall’ASL di Salerno a causa della positività al Covid di tre membri del gruppo squadra.

Oltre a questo, il Giudice Sportivo ha respinto anche il ricorso dell’Inter, e dunque andrà giocata anche la gara tra nerazzurri e Bologna, e ai felsinei non verrà assegnata la sconfitta per 3-0 a tavolino.

