Venezia-Bologna 0-1 pagelle: Orsolini richiama Spalletti, sorpresa Terence Hill al Penzo

Top e flop: Orsolini il migliore in campo con un eurogol al volo, bene anche Cambiaghi e Beukema in fase difensiva. Non bastano Busio e Yeboah

Bologna inarrestabile e ancora in festa. Continua a spron battuto la corsa verso la zona Champions per la squadra di Italiano che conquista 5 vittorie di fila: con l’1-0 segnato da Orsolini, al 48′, gli emiliani fanno il colpaccio al Penzo e battono anche il Venezia. I rossoblù collaudano, momentaneamente, il quarto posto a quota 56 punti e a sole due lunghezze dall’Atalanta.

Dopo un primo tempo caratterizzato da pochissime occasioni da ambo i lati, il Bologna centra l’unica rete dei 90′ ma che si rivela la più importante (dopo lo show delle 5 precedenti in casa alla Lazio): dalla fascia sinistra arriva un cross-assist di Cambiaghi che coglie l’inserimento del compagno sul lato opposto; Orsolini calcia di sinistro al volo sul secondo palo e con un eurogol si risegnala a Spalletti per la Nazionale. Cresce nei minuti finali di gara il Venezia, che alza la pressione offensiva e si rende più volte pericolosa nell’area avversaria, ma non basta ad ottenere il pareggio (risultato arrivato in tutte le 4 gare precedenti): la squadra di Di Francesco resta al penultimo posto a quota 20 punti in Serie A e rischia sempre di più la retrocessione.

Venezia-Bologna, la chiave tattica

Venezia in campo con il 3-5-2. Le scelte di Di Francesco: in avanti spazio a Fila e Oristanio, out Maric. Squalificato Nicolussi Caviglia, a metà campo gioca Doumbia con Kike Perez e Busio. Zerbin ed Ellertsson sulle fasce.

Bologna in campo con il 4-2-3-1. Le scelte di Italiano: Dallinga al centro dell’attacco, Odgaard a supporto, Castro infortunato. A sinistra c’è Cambiaghi, Ndoye va in panchina. Freuler e Ferguson in mediana.

Il Bologna cerca la costruzione del gioco partendo dal basso, con i due vertici arretrati di centrocampo che partecipano alla manovra. Il Venezia, invece, cerca di mantenersi compatto dietro con il 4-4-2 in fase di non possesso. Di Francesco, inoltre, chiede ai suoi uomini di ripartire in contropiede sfruttando la velocità di Oristanio nelle palle in profondità.

Nel secondo tempo il Venezia prova ad alzare il baricentro e in fase di costruzione si affida al 3-3-4 per tenere altissima la linea degli attaccanti (Oristanio e Fila) con il supporto di Ellertsson e Zerbin sulle fasce. La squadra di Italiano, infatti, è costretta ad abbassarsi ma cede troppi metri di campo agli avversari che crescono notevolmente in fase offensiva.

Venezia-Bologna, curiosità: Terence Hill special guest al Penzo

Allo Stadio Penzo spunta Terence Hill (pseudonimo di Mario Girotti). Infatti, l’attore e regista cinematografico è stato premiato nel corso del prepartita di Venezia-Bologna con una maglia personalizzata arancionero-verde. Il noto attore italo-americano è nato a Venezia il 29 marzo 1939 e, in occasione del suo 86esimo compleanno, la società lagunare ha deciso di omaggiarlo con l’affetto dei tifosi locali.

In Italia ed in tutto il mondo Terence Hill è noto soprattutto per la coppia formata dalla seconda metà degli anni sessanta insieme all’indimenticato attore italiano Bud Spencer, poi per il ruolo di protagonista in Don Matteo nella celebre fiction, fra il 2000 ed il 2022, su Rai 1 con record di ascolti. Nel 2010 ha vinto il David di Donatello alla carriera.

I top e flop del Venezia

Zerbin 6. Nel secondo tempo alza la pressione offensiva della squadra attraverso il pressing. Si sacrifica moltissimo anche nei recuperi difensivi da quinto di destra di centrocampo.

Yeboah 6. Entra al 67′ con grinta e orgoglio: prima serve di sponda per Busio, poi a tu per tu con Skorupski fallisce di poco la possibile rete del pareggio con un pallonetto respinto dal portiere avversario.

Busio 6. Di pochissimo vicino alla rete del pareggio: al 69′, dopo uno scambio al limite dell'area con Yeboah, calcia rasoterra di destro a giro sul secondo palo ma non trova lo specchio.

Candè 5. Tiene in gioco Orsolini, sbagliando la trappola del fuorigioco, e concede troppo spazio all'attaccante avversario che, al 48′, trova una rete sensazionale di sinistro al volo.

I top e flop del Bologna

Orsolini 7.5 Rete magistrale da posizione defilata: apre le marcature al Penzo al 48′, con un sinistro al volo all'interno dell'area, sfruttando un cross teso di Cambiaghi.

Cambiaghi 6.5. Fornisce un assist ad Orsolini al 48′: dalla fascia sinistra effettua un cross teso e pesca perfettamente l'inserimento dell'attaccante del Bologna sul lato opposto.

Beukema 6. Resta il migliore della difesa emiliana. Ha vinto più sfide (9) nel corso della partita.

Calabria 5.5. Cala fisicamente nel secondo tempo ed esce al 74′: soffre la pressione offensiva di Ellertsson. Ammonito.

