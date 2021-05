Serie A: vincono Sampdoria e Genoa, pari Fiorentina a Crotone

Il Parma saluta nella più amara maniera possibile la Serie A, raccogliendo a Marassi la sconfitta numero 24 della sua stagione. La Sampdoria vince infatti per 3-0, confermandosi nona forza del campionato. In gol vanno l’eterno Fabio Quagliarella (20′), Colley (44′) e Gabbiadini (64′). Finisce invece senza reti Crotone-Fiorentina (0-0), mentre a Cagliari vince il Genoa. Finisce 1-0, grazie alla rete di Shomurodov (15′). Il Grifone è momentaneamente undicesimo, comodamente salvo in una stagione in cui a lungo aveva lottato per non retrocedere.

I risultati:

Cagliari-Genoa 0-1

Shomurodov (15′)

Crotone-Fiorentina 0-0

Parma-Sampdoria 3-0

Quagliarella (20′), Colley (44′), Gabbiadini (64′)

OMNISPORT | 22-05-2021 22:51