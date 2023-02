Serie A women – La Figc dirama il calendario della 2° fase: partenza col botto

Fiorentina - Roma e Juventus – Milan: sono solo due dei big match che riempiranno la 1° giornata della seconda fase di Serie A women quella che sancirà la squadra campione d’Italia e le retrocessioni.

28-02-2023 14:42

La prima fase della serie A women è andata in archivio non senza sorprese, ma ora è già tempo di guardare avanti ed affrontare la seconda parte di campionato, quella decisiva per assegnare i titoli.

Proprio oggi la FIGC ha diramato il calendario che terrà banco a partire dal weekend del 18/19 marzo per cinque giornate di andata e ritorno (si finirà il weekend del 27/28 maggio).

Le dieci squadre sono state divise, in base all’attuale classifica, in due pool, la pool scudetto e la pool salvezza. Da un lato Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina, dall’altro Pomigliano, Parma, Sassuolo, Sampdoria e Como.

Alla prima giornata spiccano già due big match con le giallorosse in casa della Viola, e le ragazze di Montemurro che attendono Bergamaschi & co.

Di sergio il calendario completo.

1ª giornata

Fiorentina – Roma; Juventus – Milan

Pomigliano – Parma; Sassuolo – Sampdoria

2ª giornata

Inter – Juventus; Milan – Fiorentina

Parma – Sassuolo; Sampdoria – Como

3ª giornata

Fiorentina – Inter; Roma – Milan

Como – Parma; Sassuolo – Pomigliano

4ª giornata

Inter – Roma; Juventus – Fiorentina

Parma – Sassuolo; Pomigliano – Como

5ª giornata

Milan – Inter; Roma – Juventus

Como – Sassuolo; Sampdoria – Pomigliano