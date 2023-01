Serie A, Zaccagni trascina la Lazio: "Vittoria che ci voleva"

15-01-2023 15:09

La Lazio fa valere al Mapei il peso del pronostico e centra il colpaccio numero 5 fuori casa, dove sono 6 le partite in cui non ha subito gol.

Mattia Zaccagni esterna la sua soddisfazione ai microfoni di Sky: “E’ una vittoria importante, ci serviva questa prestazione; sono contento per il record di gol personale, ma era importante oggi vincere come non ci era riuscito di fare nel nuovo anno. La testa adesso va alla Coppa Italia: non intestardiamoci con la zona Champions, pensiamo invece a giocare ogni match a viso aperto”.

Lazio-Milan chiuderà il girone di andata della Serie A martedì 24 (ore 20,45).