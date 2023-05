Serie A, Zaffaroni sulla salvezza dell’Hellas: “Vogliamo meritarcela sul campo”

L’allenatore dell’Hellas Verona in conferenza stampa: “L'obiettivo che dobbiamo avere è metterci dentro tutto per fare la partita. Non dimentichiamo che affrontiamo una squadra di livello”

26-05-2023 15:16

Fonte: Getty Images