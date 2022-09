Serie A, Zanetti: "Abbiamo avuto la giusta mentalità"

17-09-2022 17:48

Ovviamente soddisfatto per il risultato a lungo atteso Paolo Zanetti, che in quel di Bologna raccoglie i frutti del gioco espresso in altre esibizioni: “La vittoria è arrivata nella giornata in cui abbiamo sofferto in misura maggiore, ma come non parlavo precedentemente di sfortuna oggi non mi appello alla fortuna. E’ stata premiata la mentalità: questa vittoria valorizza i precedenti pareggi ed è il giusto premio per il gioco espresso dalla squadra da inizio torneo. Ora avremo un bell’inizio di sosta. Vicario ha dimostrato con la prestazione di oggi che merita la convocazione in Nazionale: deve essere l’obiettivo di Parisi, se terrà questa continuità di prestazioni e lavorerà sodo”.