Serie A1 donne: momentaneo aggancio in vetta di Scandicci a Monza

29-01-2022 22:14

In una delle partite della sedicesima giornata giocate oggi Scandicci ha battuto Trento in trasferta per 3-0. 25-20 25-15 25-18 il punteggio contro la Delta Despar Trentino a favore della Savino del Bene che aggancia momentaneamente in testa alla classifica la Vero Volley Monza, impegnata domani a Novara contro la Igor, e stacca sempre momentaneamente l’Imoco Conegliano, che giocherà in casa contro Casalmaggiore. Nell’altra partita di giornata la Bosca San Bernardo Cuneo ha battuto Il Bisonte Firenze per 3-0 (31-29 25-13 26-24).

OMNISPORT