22-10-2021 10:15

Conegliano non vuole proprio saperne di perdere: nel posticipo della terza giornata di Serie A1 femminile l’Imoco batte ancora una volta l’Igor Novara per 3-0 e conquista la sua 68a vittoria consecutiva raggiungendo in testa al campionato Busto Arsizio. 25-22 30-28 25-23 il punteggio a favore delle venete con 23 punti della solita, inarrestabile, Paola Egonu.

OMNISPORT