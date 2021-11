Serie A1 volley femminile: vittorie per Novara e Monza

28-11-2021 20:20

Vittorie per Novara e Monza, le due inseguitrici della capolista Conegliano, nella nona giornata della Serie A1 di Volley femminile. L’Igor Gorgonzola si impone sul parquet di Busto Arsizio per tre set a due, medesimo risultato per Monza che sbanca Cuneo.

Unet E-Work Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara 2-3

Reale Mutua Fenera Chieri vs Il Bisonte Firenze 3-2

Delta Despar Trentino vs Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 0-3

Bosca San Bernardo Cuneo vs Vero Volley Monza 2-3

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 24 punti, Novara 22, Monza 19, Busto Arsizio 18, Scandicci 17, Chieri 16, Firenze 15, Casalmaggiore 12, Bergamo 9, Vallefoglia 9, Roma 8, Cuneo 8, Perugia 7, Trento 5.

