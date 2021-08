Serie B, anche il Tar boccia il ricorso del Chievo

Brutte notizie in casa Chievo Verona. Il Tar ha respinto il ricorso e confermato l’esclusione dalla Serie B del club, che aveva chiesto l’iscrizione in sovrannumero al campionato.

Con quest’ultimo respingimento, la squadra clivense perde definitivamente ogni possibilità di ripescaggio, dopo settimane di ricorsi e appelli presso istituzioni differenti: il Tar infatti, a differenza dei gradi precedenti, non è un tribunale sportivo.

“​Alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti, la società ricorrente non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito”: sono queste le motivazioni presentate dai giudici per giustificare l’esclusione del club clivense.

OMNISPORT | 18-08-2021 11:19