Serie B, Balata: Il Var in B? Dipende dal Covid"

“Molto dipenderà – spiega – dalla pandemia in atto e dall’Associazione italiana arbitri. Fosse dipeso da me il VAR sarebbe dovuto partire già da quest’anno, ho lottato molto per averlo perché ci credo. La FIGC è stata subito al nostro fianco e abbiamo anche le autorizzazioni delle istituzioni a livello internazionale. Il problema è avere un numero adeguato di persone idonee a gestire questo strumento persone che deve mettere a disposizione e formare l’AIA”.

Queste le parole rilasciate dal presidente della lega di Serie B, Mauro Balata, sulla questione Var nel campionato cadetto. Sulle colonne del Giornale di Vicenza il presidente ha dato molta importanza all’evoluzione della pandemia, vero ostacolo per formare il personale all’uso della tecnologia in serie B.

OMNISPORT | 09-02-2021 13:38