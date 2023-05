Serie B: cinquina del Cagliari a Perugia, esplode la contestazione al Curi

I sardi hanno vinto nettamente l'anticipo della 36esima giornata

05-05-2023 22:30

Vittoria travolgente per il Cagliari di Claudio Ranieri a Perugia: al Curi i rossoblu si sono imposti nell’anticipo della 36esima giornata di Serie B con un perentorio 5-0, frutto delle reti di Lapadula (doppietta), Azzi, Mancosu e Kourfalidis.

Grazie a questo successo i sardi si portano al quarto posto agganciando il Sudtirol a 54 punti, e blindando di fatto la qualificazione ai playoff. Guai invece per gli umbri, che restano terzultimi a 36 punti e a rischio sorpasso da parte della Spal, in campo sabato a Palermo. Castori verso l’esonero, tifosi del Grifone furiosi per l’umiliazione casalinga.

La partita si sblocca immediatamente al 5′ a causa di un brutto errore di Furlan, che esce a vuoto e permette a Lapadula di piazzare l’1-0 sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti dopo il palo colpito da Prelec raddoppiano al 30′ con un tiro cross di Azzi, e trovano la terza rete l 45′ con una magia di Mancosu, un tiro da centrocampo che sorprende fuori dai pali Gori, subentrato a Furlan infortunato.

Lo stadio Curi contesta la squadra con fischi assordanti, ma non arriva la reazione dei padroni di casa e ad inizio ripresa c’è invece il poker di Kourfalidis. La partita è di fatto conclusa, a prendersi la scena è la curva che contesta duramente la squadra. Nel finale di match arriva la quinta rete di Lapadula a concludere la serata trionfale del Cagliari.