La Cremonese sale al comando della classifica di Serie B: i grigiorossi vincono per 2-0 a Ferrara grazie alle reti di Ciofani e Zanimacchia, e volano al primo posto davanti al Pisa. L’altra partita delle 16.15 della 31esima giornata tra Pordenone e Brescia termina 1-1: Aye porta avanti le Rondinelle al 14′, Cambiaghi pareggia al 41′ per i Ramarri. Per i padroni di casa anche un rigore sbagliato da Lovisa.

Pordenone-Brescia 1-1

Spal-Cremonese 0-2

