Serie B, panchine bollenti: anche Ascoli e Brescia cambiano, tutti gli esoneri finora

Il Bari è ripartito da Marino, via anche Foschi dal Lecco

Giorni turbolenti anche nel mese di ottobre per quel che riguarda altri allenatori di Serie B. Inizio di stagione piuttosto complicato per il Lecco di Luciano Foschi che, dopo aver iniziato il campionato in ritardo per le varie vicende post promozione dalla Serie C, nelle prime sei gare ha collezionato solamente un punto.

L’allenatore della promozione dalla Lega Pro alla B, dunque, è riuscito a conquistare solo un pareggio, in occasione della sfida con il Modena e, il 9 ottobre, la società lombarda ha deciso di esonerarlo. Per riportare i biancocelesti sulla retta via, il club ha pensato a Emiliano Bonazzoli: in passato ha avuto esperienze nel femminile Chievo e Verona. In seguito, è diventato collaboratore di Diana al Renate.

Lo stesso giorno, Michele Mignani ha salutato il Bari. L’allenatore, che ha riportato i biancorossi in cadetteria e sfiorato la promozione in Serie A nei playoff, ha pagato un incolore avvio di campionato, con le prime sette giornate definite da una vittoria, sette pareggi e una sconfitta. Al suo posto, è subentrato l’allenatore Pasquale Marino, che non allenava in cadetteria dal 2021.

L’ultimo esonero del mese di ottobre, è stato quello di Stefano Vecchi che, dopo due anni, ha salutato la FeralpiSalò. L’allenatore, artefice della prima storica promozione in Serie B dei Leoni del Garda, dopo una sola vittoria in dieci giornate ha lasciato il posto a Marco Zaffaroni. L’allenatore di Milano, lo scorso anno ha conquistato la salvezza in Serie A alla guida del Verona.

Sorpresa Como: ai saluti Moreno Longo Stessa trama anche nel mese di novembre, con altri quattro club che hanno dovuto rimescolare le carte in panchina. È finita l’esperienza di Cristiano Lucarelli alla Ternana, arrivato nel 2020-21 e conquistando la storica promozione in Serie B, per poi ritornare febbraio del 2023. Dopo 25 partite, tra cui 12 dell’attuale stagione in corso, l’allenatore livornese ha lasciato il posto a Roberto Breda. L’ex Catania ha conquistato solo una vittoria e tre pareggi, a fronte di otto sconfitte, a cui si aggiunge anche quella in Coppa Italia.

Anche il Brescia ha deciso di esonerare Gastaldello, alla sua prima esperienza ufficiale da allenatore. Il bilancio si è chiuso con tre vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, prima di lasciare il posto momentaneamente all’allenatore della Primavera Luca Belingheri. Ma, è praticamente tutto fatto per l’arrivo di Rolando Maran: nelle prossime ore arriverà l’ufficialità.