Serie B 13a giornata risultati: Venezia-Catanzaro 2-1, decide Johnsen. Classifica aggiornata

Le reti di Pohjanpalo su calcio di rigore e Johnsen nel recupero del primo tempo consentono al Venezia di vanificare il gol di Ghion, battere il Catanzaro e consolidare il secondo posto in classifica

10-11-2023 22:28

Venezia-Catanzaro 2-1: la 13esima giornata di serie B si inaugura in Laguna e la seconda della classe non stecca al cospetto di una squadra, quella calabrese, capace di restare aggrappata alla partita fino al triplice fischio. Primo tempo scintillante, tre reti: il primo vantaggio del Venezia arriva al 25′ su calcio di rigore, Pohjanpalo impeccabile dagli 11 metri.

Il pari ospite al 40′: Ghion trafigge Bertinato. Il 2-1 appena prima dell’intervallo: Johnsen freddo e implacabile sotto porta. Nel finale di gara Venezia in dieci per il rosso a Bjarkason per un fallo su Ghion sanzionato dopo un consulto al Var. Gli uomini di Paolo Vanoli si portano a 27 punti in classifica, due di distanza dalla capolista Parma.

Venezia-Catanzaro

Prima parte di gara del primo tempo anomala, con la statistica a raccontare un andamento e il campo a svelarne un altro, diametralmente opposto. Il Catanzaro parte bene, fa possesso e fraseggio ma non gli riesce quel che, al contrario, il Venezia mette in pratica con grande efficacia, ovvero segnare. Iemmello e Sounas si cercano, spesso si trovano ma faticano a varcare oltre la tre quarti della metà campo dei locali; i lagunari si coprono con grande incisività, chiudono ogni varco e si affidano indistintamente a ripartenze o a manovre corali.

Bertinato e Fulignati non sbagliano nulla ma al 23′ è proprio l’estremo difensore ospite a diventare protagonista in negativo con un’entrata fallosa su Ellertsson.

Per l’arbitro Santoro è calcio di rigore, Pohjanpalo sceglie un rasoterra forte e angolato e non sbaglia. La reazione del Catanzaro è immediata e porta frutti al 40′: Vandeputte assiste Ghion, destro potente dal limite dell’area su cui Bertinato non può nulla.

Pare l’episodio destinato a spedire tutti negli spogliatoi sull’1-1, invece il Venezia non rallenta i ritmi e riesce a graffiare per la seconda volta nei minuto di recupero: Pohjanpalo lancia Johnsen, il destro è una sentenza e vale il secondo gol dei padroni di casa.

Nella ripresa bastano 6′ al Venezia per costruire la prima palla gol: fraseggio tra Ellertsson, Candela e Pohjanpalo la cui conclusione costringe Fulignati al miracolo. Sono ancora i lagunari rendersi pericolosi: è il 15′ quando Candela imbecca Johnsen, al quale viene facile servire Busio in ottima posizione di tiro. Decisivo, ancora una volta, l’intervento di Fulignati. Anche il finale è di marca veneta, con l’infaticabile Johnsen che diventa assist man per Gytkjaer, le cui conclusioni ravvicinate sono respinte col corpo da Katseris.

Sofferenza ulteriore, nei sette minuti di recupero, per il Venezia, costretto in dieci per il rosso a Bjarkason, fallo su Ghion sanzionato dopo un consulto al Var che induce Santoro a trasformare l’iniziale ammonizione in un cartellino rosso. L’assalto calabrese, tuttavia, non sortisce gli effetti sperati e i veneti consolidano, con i tre punti, il secondo posto in graduatoria portandosi provvisoriamente a due lunghezze dal Parma capolista.

Presentazione della 13a giornata

Turno spalmato su tre giorni, canonici orari del fine settimana con due finestre per le gare di sabato e la contemporaneità per le sfide della domenica. Quattro partite sabato 11 novembre alle 14: l’Ascoli riceve il Como per un match apertissimo, Cosenza-Reggiana è altra gara da tripla mentre il Bari a Salò contro la Feralpi e il Sudtirol in casa contro il Pisa godono dei favori del pronostico. Alle 16.15 altro banco di prova in casa Samp: Pirlo resta sempre in bilico ma prova a sfruttare il momento favorevole cercando punti d’oro nella trasferta di Modena.

La quaterna di sfide di domenica 12 novembre va in scena dalle 16.15: spicca l’ennesimo derby lombardo, stavolta tra Cremonese-Brescia, con le Rondinelle in crisi di risultati dopo un ottimo avvio. Il Lecco riceve la capolista Parma, delicato impegno per il Palermo che ospita un Cittadella capace di imprese fuori dal comune. Spezia-Ternana è scontro tra due squadre che non possono permettersi di lasciare altri punti per strada, pena una classifica finora impietosa.

La classifica aggiornata alla 13a giornata

Classifica: Parma 29, Venezia 27, Palermo23, Modena 22, Catanzaro 21, Cremonese 19, Como 18, Bari 17, Sudtirol, Cosenza e Cittadella 16, Reggiana 15, Brescia e Pisa 13, Ascoli 12, Sampdoria 10, Spezia e Lecco 9, Ternana e FeralpiSalò 6.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

La classifica marcatori alla 13a giornata

Resta invariata la vetta della classifica marcatori di cadetteria con bomber Coda che si conferma attaccante di razza della serie B e precede tutti i colleghi con 8 reti fatte che stanno tenendo la Cremonese aggrappata ai piani alti della graduatoria. Alle sue spalle, staccato di un gol a quota 7, resta Casiraghi del Sudtirol; lo seguono due attaccanti del Parma: Benedyczak e Man con 6 gol realizzati. A quota 5 il terzetto formato da Borini, Mendes e Vandeputte.

