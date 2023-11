Serie B, Palermo: Dua Lipa indossa la maglia rosanero e i tifosi impazziscono

Grande entusiasmo tra i supporter del Palermo alla vista di Dua Lipa con la maglia della propria squadra del cuore: il "merito" è di uno spot pubblicitario.

07-11-2023 19:16

“Miii, ma quella è Dua Lipa con la maglia del Palermo“. Il tam tam corre veloce sui social, ma anche attraverso i cari, vecchi, sani passaparola, tra i tavolini dei bar oppure passandosi di mano lo smartphone. E in effetti l’immagine è una di quelle che colpiscono: che ci fa Dua Lipa, la popstar britannica di origine kosovaro-albanese con addosso la maglia rosanero e, ai piedi, un paio di stilosissime scarpe di colore rosa? È tutto merito di uno spot pubblicitario, che ha mandato letteralmente in delirio i supporter della squadra del capoluogo siciliano.

Dua Lipa in posa coi colori del Palermo

Dua Lipa, infatti, è una vera e propia stella internazionale. Cantante, modella, influencer: tutte etichette che non bastano a tratteggiare la duttilità, la poliedricità e soprattutto il seguito di un’artista da svariati milioni di followers sui social e da sessanta milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Ecco perché Foot Locker ha pensato a lei per il lancio sul mercato delle scarpe “Puma Palermo”, remake di un celebre paio di calzature in voga negli Anni Ottanta. E l’immagine di Dua Lipa che sfoggia compiaciuta la maglia del Palermo è diventata immediatamente virale.

Tifosi in delirio per Dua Lipa in rosanero

Presa d’assalto la pagina Facebook di Foot Locker che ha condiviso il post con Dua Lipa, in realtà un vero e proprio book fotografico in cui la popstar estrae fuori, accovacciata su una tavola imbandita per il pranzo, il “piatto forte” di giornata: le scarpe appunto.

“Dua Lipa knows what’s up! The Puma pink Palermo is the way to go”. Vale a dire: “Dua Lipa sa cosa succede! La Puma pink Palermo è la strada giusta!”.

Post che lo stesso Palermo ha condiviso sulla sua pagina Facebook, scatenando il delirio dei propri sostenitori, “rianimati” dopo un periodo piuttosto grigio vissuto in campionato dalla squadra di Corini, che nelle ultime tre gare ha raccolto appena un punto scivolando di posizioni in classifica.

Serie B, Palermo: c’è il recupero col Brescia

E chissà che la spinta di Dua Lipa non possa dare nuova linfa ai calciatori del Palermo. Le ultime uscite sono state un calvario e la stessa posizione del tecnico Corini non è più così solida. Dopo aver evitato all’ultimissimo istante il ko casalingo con lo Spezia (2-2), i siciliani si sono arresi in casa alla matricola Lecco (1-2) e in trasferta contro la Samp di un Pirlo in difficoltà (1-0). Domani alle 18.30 c’è il recupero col Brescia: vincendo, il Palermo si riporterebbe a -1 dalla zona A. E strapperebbe un sorriso a Dua Lipa, una “nuova” tifosa davvero speciale.