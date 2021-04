Serie B: il Cosenza inguaia l'Ascoli

Il Cosenza si aggiudica il delicato confronto salvezza contro l’Ascoli.

I padroni di casa superano gli abruzzesi per 2-1 salendo a quota 32 in classifica e lasciando gli ospiti a 28 in pienissima bagarre playout. Eppure l’Ascoli ci mette davvero poco per impensierire i calabresi: dopo 20 minuti del primo tempo infatti, arriva il vantaggio siglato da Quaranta.

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e arriva allo scadere della prima frazione di gioco grazie ad un penalty trasformato da Tremolada. Al rientro delle squadre in campo è subito Cosenza: dopo 8 minuti di gioco infatti arriva il vantaggio di Kone che ribalta la situazione e porta il risultato sul 2-1 col quale poi si conclude il match.

