Serie B, il ds del Venezia: “Ceccaroni? C’è una trattativa”

Filippo Antonelli, durante la campagna abbonamenti, fa il punto della situazione: “Vorrei lavorare nel migliorare la squadra e dare la possibilità a Vanoli di avere una squadra competitiva”

26-06-2023 22:23

Durante la conferenza stampa per presentare la campagna abbonamenti, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha rilasciato qualche dichiarazione su come voglia agire sul mercato la squadra lagunare.

Ad essere nel centro dell’attenzione c’è la trattativa da parte del Palermo per Pietro Ceccaroni. Ecco le dichiarazioni del ds che fa chiarezza sulla situazione: “Per Ceccaroni c’è una trattativa in atto, vedremo nei prossimi giorni. Vorrei lavorare nel migliorare la squadra e dare la possibilità a Vanoli di avere una squadra competitiva, con ragazzi di valore, che possano vedere Venezia come un punto di partenza per la loro carriera e non come un punto d’arrivo” riporta Sportitalia.