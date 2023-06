Serie B, il presidente del Brescia Cellino : “Non ho l’energia per commentare”

Momenti di riflessione per il presidente del Brescia che confessa a Brescia Oggi: “Per fare questo lavoro ci vuole entusiasmo e tanta passione e io ho ultimato tutte le scorte residue“

04-06-2023 21:54

Il patron del Brescia, Massimo Cellino, confessa a Brescia Oggi il suo stato d’animo: “Non ho l’energia per commentare quello che sta succedendo“. Prosegue poi il presidente delle Rondinelle: “Per fare questo lavoro ci vuole entusiasmo e tanta passione e io ho ultimato tutte le scorte residue“.

Si tratta di settimane difficili e ricche di incertezza in casa Brescia. Dopo la retrocessione in Serie C, il presidente del club lombardo sembra intenzionato a prendere alcuni momenti di riflessione. Intanto, il club ha voluto fare chiarezza dopo gli episodi del Rigamonti con una nota ufficiale.

Il comunicato del club:

“A seguito di quanto accaduto nei minuti finali e nelle ore successive al termine della gara tra Brescia e Cosenza, Brescia Calcio si dissocia e condanna ogni episodio di violenza ed ogni forma di guerriglia incivile avvenuta nella serata di ieri (giovedì, ndr), esprimendo la propria vicinanza e solidarietà a tutti coloro che hanno tifato e presenziato civilmente alla gara nonché alle forze dell’ordine per il lavoro svolto.I fatti accaduti non hanno nulla a che fare con lo sport, il calcio e il vero tifoso. Si tratta di fatti che hanno danneggiato l’immagine di Brescia città, nell’anno in cui è capitale della cultura, di Brescia società con 112 anni di storia, fatti che non rispecchiano in alcun modo i valori morali, etici e comportamentali che Brescia Città e Brescia Calcio hanno sempre trasmesso”