Serie B, Larrivey rescinde col Cosenza: pronto l'ingaggio col Sudtirol

El Bati ha salutato i suei ex tifosi su Instagram: "Un grande pezzo del mio cuore resterà in Calabria"

31-01-2023 22:01

E’ stato il grande protagonista della salvezza in Serie B del Cosenza l’anno scorso, arrivata attraverso il doppio spareggio col Vicenza. Prima di mettere a punto il colpaccio Mauro Zarate, il Cosenza ha salutato il bomber argentino ex Cagliari Joaquin Larrivey, il cui contratto è stato risolto consensualmente, accompagnato da questo comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica che è stato trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’attaccante classe 1984 Joaquin Larrivey giunto a Cosenza nel febbraio 2022. El Bati in questa stagione ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppa siglando 3 reti. Nella scorsa stagione sono state 17 le presenze tra campionato e play out con otto reti. Al calciatore da parte della Società il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio per un felice prosieguo di carriera”.

Con ogni probabilità, “El Bati”, classe 1984, sposerà la causa del Südtirol di Pier Paolo Bisoli. Queste le sue parole di saluto ai tifosi del Cosenza, affidate a un post Instagram: “È stato un onore indossare questi colori e rappresentare una intera provincia. Non vi dimenticherò mai, popolo cosentino, ci hanno fatto sentire come a casa nostra. Vado via, ma un grande pezzo del mio cuore rimarrà qui a lottare con voi e tutti i ragazzi che ci mettono l’anima per tenere questa piazza che vi meritate. Vi voglio bene, grazie di cuore a tutti. Forza Lupi!”.