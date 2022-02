Serie B: Lecce ko, Brescia primo. Cinquina Benevento

23-02-2022 20:40

Nuovo avvicendamento in vetta alla classifica di Serie B: il Brescia di Filippo Inzaghi vola in testa grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Ascoli nella 25esima giornata di campionato. Le Rondinelle, a segno con una doppietta dell’eterno Palacio, approfittano nel migliore dei modi del ko interno del Lecce ex capolista, sconfitto per 2-1 dal Cittadella.

Roboante cinquina del Benevento contro il Como, a segno Forte e Insigne con due doppiette e Acampora, mentre il Frosinone piega per 3-0 la Reggina grazie a Charpentier, Ciano e Canotto. 3-3 show tra Crotone e Cosenza: Maric con una tripletta salva i padroni di casa, per gli ospiti in gol Laura, Rigione e Liotti.

